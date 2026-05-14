1.Küme: 1.Grup: Gençlergücü, Kurtuluş Sahasında Çekirgespor’u 2-1 yenerek ‘’Yarışta ben de varım’’ dedi. Futbolcular önemli bir galibiyete imza atarak yeni seçilen yönetim kuruluna hoş geldin galibiyeti armağan etti.

Süper amatör kümeye yükselmek isteyen Gençlergücü bu maçı kesinlikle kaybetmemeliydi. Bu grupta hafta içi de maçlar oynandı. Temsilcimiz Gençlergücü 3-0 hükmen kazanıp ligde üçüncü sıraya yükseldi. Gençlergücü hafta sonu İnegöl’ de alt sıralarda yer alan Altınokspor ile karşılaşacak. İlk devredeki müsabakayı İnegöl ekibi 3-1 kazanmıştı.

2.Grup: Karadeniz Güvenspor bu hafta BAY geçti. Eski futbolcu Fikret Hocanın talebeleri Çarşamba günü İnegöl'de Gemlik Zeytinspor’u 2-0 yenip liderliğini devam ettirdi. Karadeniz Güvenspor 11.maçını deplasmanda Gürsu Yenidoğanspor ile yapacak.

6.Grup: Lider Yenicespor bu hafta lig ikincisi Küçükbalıklı Başakspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 1-1 bitince temsilcimiz ilk puan kaybını yaşamış oldu. Ancak Yenicespor’un liderliği devam ediyor. Ligde altıncı sıraya gerileyen Doğanspor evinde lig sonuncusu Hacivatspor ile kozlarını paylaştı. Doğanspor 3-1’lik galibiyet ile 7 maç sonra üç puana ulaşmış oldu. Asırlık Çınar Doğanspor bu maçı kaybederse kalan haftalarda zor günler yaşayabilirdi. Hafta sonu bu sezonun son derbi maçı var. Lider Yenicespor ile ligde beşinci sıradaki Doğanspor, Yenice Sahasında karşı karşıya gelecek. İlk maçı Yenicespor 3-0 kazanmıştı. Yenicespor yenerse diğer maçın durumuna göre süper amatör kümeye terfi edebilecek.

Anılarla Futbol:

Eskiden bazı ilgili anne-babalar çocukları futbolcu olsun diye bazı aileler çocuklarının yaşını küçültürlerdi. Bu yolla takım arkadaşlarından 2–3 yaş büyük olan sporcular doğal olarak daha güçlü, hızlı, tecrübeli ve korkusuz futbol oynuyor ve böylece bir kısmı profesyonel futbolcu oluyordu. Yılların tecrübeli hocası Yıldırım Hoca futbolun artık kurt hocası olmuştur. Denenmeye onlarca futbolcu gelirdi. Hocaya göre çoğu bu zaman kaybıdır ve genelde daha idmana çıkmadan futbolcuyu gönderirdi. Yine bir gün bir futbolcu gelip takımla idmana çıkmak istemektedir. Görünüşüne göre futbolcu çok genç değildir. Yıldırım Hoca sporcuya sorar:

- Oğlum sen kaç doğumlusun?

- Hocam, 1988 doğumluyum.

- Yani genç takıma da yaşın tutuyor.

- Evet hocam gençlerde de oynayabilirim.

Yıldırım Hoca buna pek inanmamıştır ve futbolcuya kapıyı gösterirken şöyle der;

Düş, düş de penaltı olsun. Oğlum bari idmandan önce sakal tıraşını olsaydın.