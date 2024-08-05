İstanbul’un Şişli ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü park halindeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle alkollü sürücünün kullandığı araç yan yatarken olay yerinde yoğun trafik oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihad K.’nin idaresindeki 16 BKB 31 plakalı hafif ticari araç park halindeki 34 AHS 312 plakalı araca çarptıktan sonra yan yattı. Yol üzerinde seyir halinde olan 34 U 7093 plakalı motosiklet ise önüne düşen araca vurdu. Meydana gelen kazada 3 araçta hasar oluşurken, Cihad K. hafif şekilde yaralandı. Kazanın yaşandığı caddede yan yatan aracın yolu kapatması sebebiyle yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu kazaya sebebiyet veren Cihad K.’nin 1,14 promil alkollü olduğu belirlenirken, alkollü sürücü tedbir amaçlı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Cihad K. polis ekiplerine ‘Yan yatan aracımda yüklü miktarda para vardı’ demesi üzerine ekipler araçta inceleme yaptı. Araçta bulunan 63 bin lira para sürücüye teslim edildi.