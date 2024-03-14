Türkiye’de gıda takviyesi sektöründe Alman Dr. Wagner markasıyla faaliyet gösteren Letux Pharma, Türkiye’de 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Alman efervesan devi Sunlife ile önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Bu yeni anlaşma ile Letux Pharma, Türkiye’deki dağıtım haklarını alarak Sunlife’ın yenilikçi ve kaliteli ürünlerini eczanelerde satışa sunacak. Bu anlaşma, hem Letux Pharma’nın güçlü pazarlama ve dağıtım altyapısını daha da güçlendirecek hem de Sunlife’ın Türkiye’deki varlığını daha da genişletecek.

Letux Pharma Genel Müdürü Ali Öztürk, yeni işbirliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Daha önce uzun yıllar birlikte çalıştığımız Sunlife markasıyla, yeni bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşma, uzun yıllara dayanan güvene dayalı bir ilişkinin sonucudur. Sunlife’ın kalitesi ve güvenilirliği, bizim için değerli bir ortaklık kurma fırsatı sunuyor. Letux Pharma olarak sunduğumuz markalar ve ürünler konusunda rakipsiz bir deneyim ve bilgi birikimine sahibiz. 20 yıldır Türkiye’de adı kalite ve güvenle anılan Sunlife markasıyla yaptığımız bu anlaşmanın Sunlife’ın Türkiye’deki varlığını daha da genişleteceğine inancımız tam" dedi.

Bu yeni işbirliği ile birlikte, Sunlife ürünleri artık daha geniş yelpazede eczanelere sunulacak ve sağlık sektöründe önemli bir marka olarak konumunu daha da güçlendirecek.