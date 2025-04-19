İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya’da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan kişilerin Alman vatandaşlarından haksız menfaatle temin ettikleri 2 milyon 850 bin euronun bir kısmının Türkiye’de bulunan şüphelilere gönderildiği belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip sonucu 10 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Sakarya’da operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B ve A.E.A isimli 10 şüpheli "suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok miktarda para ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan A.E.A.’nın 9 Ocak 2014’de Berlin’de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Almanya’nın organize suç örgütü ’Hells Angels’ üyelerinden biri olduğu öğrenilen A.E.A.’nın Almanya’da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş ’müebbet hapis cezası’ aldığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.