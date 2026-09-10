Yeni Parti Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partisinin ilk grup konuşmasını yaptı. Akbulut, Yeni Parti’nin siyaset anlayışında ortak akıl, adalet ve halkın iradesinin temel alınacağını ifade etti.

"Bursa'nın yararına olan her doğru kararın yanında olacağız"

Akbulut, "Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi, Yeni Parti, emeğin değer gördüğü, herkesin eşit yurttaş olarak kabul edildiği, adaletin herkese eşit uygulandığı, üretimin hakkını aldığı, zenginliğin hakça paylaşıldığı ve hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir Türkiye'nin umudu olmak için halk tarafından kuruldu. Bizler de Bursa'da bu anlayışla görev yapacağız. Yeni Parti, umudunu kaybetmeyenlerin, demokrasiden vazgeçmeyenlerin, adalet isteyenlerin ve tam bağımsız Türkiye'ye inananların partisidir. Bizim siyasetimiz, parti düşünen ilişkiler değil; ortak hakkı büyüten bir siyaset olacaktır. Mücadelemiz kişilerle değil, yoksulluk ile, adaletsizlik ile, liyakatsizlik ile, israf ile ve Bursa'nın geleceğini ipotek altına alan yanlış kararlara karşı olacaktır. Rakibimiz kişiler ve partiler değil, yoksulluk, işsizlik ve adaletsizlik olacaktır. Bursa'nın yararına olan her doğru kararın yanında olacağız. Yanlış gördüğümüz her kararı da kimden gelirse gelsin karşısında duracağız. Çünkü bizler bu görevlere makamları korumak için değil, milletin iradesini ve Bursa'nın hakkını korumak için geldik. Bizler bugün hür ve bağımsız yaşayabilelim diye Kurtuluş savaşında canlarını feda eden şehitlerimizin bize bıraktığı bu kutsal mirasın farkındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tam Bağımsız Türkiye" idealinin, cumhuriyet devrimlerinin ve çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma hedefinin ışığında görevimize devam edeceğiz. Yeni Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki ilk toplantısının kentimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum." dedi.