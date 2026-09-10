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Toplantının ardından toplu çekilen fotoğraf AKP'nin resmi sosyal medya hesaplarından "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarımızı kabul etti" notuyla paylaşıldı.

Aralarında Fıçı'nın da yer aldığı AKP'li kadın belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AKP'ye geçeceği iddiaları üzerine telefonunu kapatan ve ulaşılamayan CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında ortaya çıktı.

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