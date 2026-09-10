’Çoklu cinsel birliktelik’, ’uyuşturucu’ suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edilen ve liderliğini gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı öne sürülen ’Mehmet Akif Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasında sanıklar savunma yaptı. Hazırlanan iddianamede, ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilen ‘örgüt lideri’ olarak geçen tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy da savunma yaptı.

"Ela Rumeysa Cebeci ile benim partner olduğum iddia ediliyor, kendisiyle oturmuşluğum yok"

Savunmasında, dosyada ismi geçen sanık ve müştekilerin çoğu ile arkadaş olduğunu belirten sanık Ersoy, 2024 yılında Genel Yayın Yönetmeni olduğuna da değinerek, "Kanalda bazılarını görevden almak zorundaydım. O dönem adıma X hesabı açıldı. Pek çok spikerle isimleri zikredilerek onlarla ilişkim olduğu, o dönem evli olduğum Pınar Erbaş’ın da bundan haberi olduğuna yönelik iddialar vardı. Zülfikar Ali Aydın Genel Yayın Yönetmeni olmak istiyordu. İkinci bir hesap açıldı. Bu hesapta arkadaşlarımla uyuşturucu şebekesi kurduğum, boşandıktan sonra birlikte olduğum kişileri ekrana çıkardığım, dini nikahlı eşim K.N.U.’yu ekrana çıkardığım, birlikte olduğum kadınları ekrana çıkardığım, reddedenleri işten attığım iddia edildi. Söz konusu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulundum, ancak hesapların yurt dışından açılmış olması nedeniyle sonuç alınamadı. Dosyada, ‘Kanarya’ isimli gizli tanık bulunuyor. Tahmin ediyorum kim olduğunu. Ela Rumeysa Cebeci ile benim partner olduğum iddia ediliyor, kendisiyle oturmuşluğum yok. Pınar Erbaş’ın da bu tarz ilişkilere göz yumduğu söyleniyor. Gizli tanık Kanarya bu paylaşımları okumuş ve ifade vermiş" şeklinde konuştu.

"Bu kadınların geçmişte benimle ilişkisi olduğu için bu durumda olmalarına çok üzüldüm"

Savunmasına devam eden sanık Ersoy, Semiha Şahin ile herhangi bir iletişiminin olmadığını öne sürerek, "Semiha Şahin ile hiçbir iletişimim olmamıştır. Ama Semiha Şahin de bu partilere katılıyormuş. Gizli tanık U.T. bu partilerin en önemli isimlerinden biridir, büyük bir servet sahibi olmuştur demiş. Hande Sarıoğlu ile birlikte olduğum iddia ediliyor. Hiçbir gazeteci arkadaş bu kadınların hakkını savunmadı, savunmak bana düştü burada. K.N.U. halen Habertürk’te spikerdir. Liyakat sahibi olduğu için işe aldığım bir arkadaşımdır. İddianamede, ‘cumhurbaşkanı uçağına bindirilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır, örgüt üyeliğinden araştırılmalıdır’ deniliyor. Ben dosyadaki mağdurlara çok üzüldüm. Bu kadınların geçmişte benimle ilişkisi olduğu için bu durumda olmalarına çok üzüldüm. M.A.Ö. bunları medyadan görüyor, ‘ben de böyle şeyler yaşadım’ diyor. ‘Uyuşturucu kullandın mı?’ diye soruyorlar, ‘hayır’ diyor. ‘Mehmet Akif Ersoy kullandı mı?’ diye soruyorlar, ‘hayır, birlikte olduk’ diyor. Biz kendisiyle birlikte olmadık. Medyada gördüklerini söylüyor" dedi.

T.A. isimli kadının kendisini evine çağırdığını belirten Ersoy, "Yayın sonrası bana gel, görüşelim dedi. Bana, ‘sevgilim olan Pınar’ı aldattığını biliyordum. Kurtuluş’a geldiğinde çoklu ilişki yaşadığına dair şeyler anlattı’ diyor. Çok acayip, ahlaklı kadınların anlattığı hikayeyi ben anlatıyorum" diye konuştu.

"8 senede 15 kez uyuşturucu kullandım"

Savunmasının devamında uyuşturucu iddialarına ilişkin konuşan sanık Ersoy, "İlk ifademde uyuşturucu kullandığımı reddettim. Uzun süredir kullanmıyordum. 8 senede 15 kez uyuşturucu içtim, hatamı kabul ediyorum. Ben, kendime o kadar dikkat ediyorum ki, kimse beni görmesin diye. Benim kullandığım doğrudur. Dedektiflik yapan olursa beni görmüştür, doğrudur. Bunların pek çoğu Ahmet’in getirdiğidir. Benim zaten böyle bir şeyi almam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu madde temin ettiği iddiasını reddeden Ersoy, "Ben uyuşturucuyu almıyordum. Ortamda olunca kullanıyordum. Melekler mi gönderdi bunu? Ben ilk olarak Veyis Ateş ile kullandım, o getirdi. Serap diye bir arkadaşım düzenli olarak alıyordu. Ahmet getiriyordu. Para alışverişi yoktu. Biri getiriyor, bulduğumuz zaman kullanıyorduk" dedi.

Ersoy, uyuşturucu kullanması konusunda kimseyi zorlamadığını belirterek, "Kimseye zorla kullandırmadım. Kullandığını bildiğim insanların yanında bile kullandığımı söylemiyordum. Sorana ‘Ne münasebet’ diyordum" diye konuştu.

"Cinsel saldırı iddiası bana savcılıkta hiç sorulmadı"

Ersoy, dosyada yer alan cinsel saldırı iddialarına ilişkin ise "Cinsel saldırı bana savcılıkta hiç sorulmadı. Örgütü bilmiyordum. Cinsel saldırı bana savcılıkta hiç sorulmadı. İnsanlar şöyle düşündü, ‘her şeyi yapmıştır bu adam’ dediler. Ben, bazı hatalar yaptım diyelim, bunlar başıma geldi. Benimle arkadaş olduğu için çok ağır bedel ödeyen tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çok üzgünüm, çok mahcubum" dedi. Ersoy, Ahmet Göçmez ile arasında husumet bulunduğunu ancak uyuşturucu kullanımının kendi rızasıyla gerçekleştiğini belirterek, "Ahmet Göçmez ile husumetim var ama o da beni zorlamadı, kendi rızamla yaptım" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık savunmaları ile devam ediyor.