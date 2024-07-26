Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, yoksul vatandaşlar için kömür, gıda, eşi vefat eden kadınlara yardımlar, doğum yardımı, barınma yardımı, eğitim/sağlık yardımı gibi yardımlar yapılmaktadır. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda olumlu sonuçlanan vatandaşlara yardımlar verilir. Bu yardımlara başvurular için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çağrı merkezi oluşturulmuştur. Vatandaşlar bu çağrı merkezi numarasını arayarak ihtiyaçlarını, talep ve şikayetlerini iletebiliyor. Ayrıca ayrıntılı bilgi ve talepler için ise ilgili İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendirir.

144 Nerenin Telefonu

ALO 144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan, Sosyal Yardım Hattı numarasıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yürütülen yardımlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bu iletişim numarası üzerinden iletişime geçerek başvurularını yapabilir, şikayet ve taleplerini iletebilirler. Ücretsiz olarak aranabilen alo 144 sosyal yardım numarası, ihtiyacı olan vatandaşların sorunlarını profesyonel ekip tarafından dinleyerek ilgili yönlendirmeleri yapıyor. Ayrıca ücretsiz SMS gönderilerek hizmet alınabiliyor.

Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahipleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım sayfasına göz atarak belediye tarafından verilen yardımları öğrenebilirler.

Sosyal Yardımlaşma Numarası

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen yardımlardan faydalanabilmek için sosyal yardımlaşma numarasını arayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Alo 144 sosyal yardımlaşma numarasıdır. Yoksul vatandaşlar yardım talepleri için bu numara üzerinden müşteri temsilcisine bağlanarak yardım taleplerini iletebilir ve bilgi alabilir. Yardım başvuruları için “144” arandığı zaman müşteri hizmetleri tarafından gerekli rehberlik ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Eğer yardıma ihtiyacınız varsa ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının vermiş olduğu yardımlardan faydalanmak istiyorsanız sizde müşteri hizmetlerini arayarak hangi yardımlardan ve nasıl faydalanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Sosyal yardımlaşma numarasındaki müşteri hizmetleri aklınıza takılan tüm soruları yanıtlayacaktır.

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Alo 144 Neden Aranmıyor?

ALO 144 Sosyal Yardım Hattı hafta sonları ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Hafta içi 08:00 – 18:00 saatleri arasında müşteri hizmetleri vatandaşlara kömür yardımı, gıda yardımı, eğitim ve sağlık yardımları, doğum yardımı, barınma yardımı, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar ve proje destekleri hakkında yapılan başvuru, talep, şikayet gibi konularda bilgi verir. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında aramanız durumunda alo 144 sosyal yardım hattından hizmet alamazsınız. Hafta sonu ve resmi tatil olmayan günler hariç, hafta içi 08:00 – 18:00 saatleri arasında aramanız durumunda müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

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Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yardımlar

Doğum Yardımı : Birinci çocuk için 300 TL ,İkinci çocuk için 400 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL yardım yapılır. Doğum yardımı başvuru dilekçesi ile başvurulur.

Elektrik Yardımı: 3294 ve 2023 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli olarak sosyal yardım alan haneler elektrik yardımından faydalanabilirler. 3294 ve 2023 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler. Elektirik yardımı ödemeleri aylık olarak yapılmaktadır. Hak sahibi olan kişiler kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine gitmeli.

Yaşlılık Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü yaşlılar yaşlılık aylığından faydalanabilirler. Yaşlılık aylığı ödemeleri aylık olarak yapılmaktadır.

Engelli Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan ve ayrıca hane halkı gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden az olan vatandaşlar engelli aylığından faydalanabilirler. %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlara engelli aylığı ödemesi yapılır. Engelli aylığı ödemeleri aylık yapılmaktadır.

Yakacak Yardımları: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlardır. Yapılan yardımlar kış aylarında yapılır.

Gıda Yardımları: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki yoksul ailelere bayram öncesinde veya yıl boyunca gıda yardımları yapılır. İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yapılmaktadır.

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal yardım programlarına buradan göz atabilirsiniz.

144 Neyin Numarası

ALO 144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘na bağlı olan Sosyal Yardım Hattı aracılığı ile istek ve şikayetleri ilgili İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yönlendiren müşteri hizmetleri numarasıdır. Bu numara hafta sonu ve resmi tatiller dışında 08:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Müşteri hizmetleri birden fazla dilde gelen çağrılara cevap verip iletilen lep, öneri ve şikâyetler alınmaktadır. Yoksul vatandaşlar ayni yardım ve nakdi yardım talepleri hakkında bu numara ile iletişime geçerek bilgi alabilirler.

NOT: İlinizde veya ilçenizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na uğrayarak hangi yardımları alabileceğinizi ve nasıl başvurabileceğinizi sorarak öğrenebilirsiniz.