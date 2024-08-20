Hangi Ülkenin: Niue

Nüfusu: 614

Para Birimi: Yeni Zelanda Doları

Dili: Niue Dili ve İngilizce

Alofi Hakkında Bilgi

Alofi şehri, Niue ülkesinin başkentidir. Niue, Büyük Okyanus’ta bulunan bir devlettir. Alofi şehrinin nüfusu 2001 yılı verilerine göre toplamda altı yüz on dört kişidir. Alofi, kuzey ve güney olarak iki farklı köyden oluşmaktadır. Hükümet merkezi güney tarafıdır ve buranın nüfusu üç yüz elli sekiz kişidir. Alofi kenti konum olarak adanın batı yakasında bulunan Alofi Körfezinde yer almaktadır. Bu körfezin uzunluğu, toplamda adanın uzunluğunun %30’una tekabül eder.

Takvimlerimiz Ocak 2004 yılını gösterdiğinde, ülkede iki kişinin ölümüne sebep olan, hastane ve birçok binaya ve adaya büyük ölçüde zarar veren bir tropik fırtına meydana geldi. Bu doğal felaketin sonucunda hükümet binaları daha güvenli yer olan adanın 3 km içerisine taşındı.

Alofi Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Alofi, Niue ülkesinin başkentidir.

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