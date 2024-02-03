Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın aralarında bulunduğu Ax-3 ekibinin, iniş yapacağı bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS’ten) en erken 5 Şubat Pazartesi günü ayrılacağını duyurdu.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaydan Dünya’ya dönüş yolculuğu ertelendi. SpaceX tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gezeravcı’nın yer aldığı Ax-3 ekibinin en erken 5 Şubat Pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS’ten) ayrılacağı bildirildi. Erteleme kararının, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle alındığı aktarıldı. Ekiplerin hava durumunu izlemeye devam edeceği vurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya’ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava şartlarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tahmini 5 Şubat saat 17.00, Dünya’ya dönüş 6 Şubat 17.50” ifadelerini kullandı.

Ax-3 ekibi için dün akşam uzay istasyonun uğurlama töreni düzenlenmişti.



19 Ocak'ta fırlatılmıştı

Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu, 19 Ocak'ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaldığı 14 gün boyunca programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.