Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu’nun Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde vermiş olduğu konser büyük beğeni topladı.

Şef Hamza Sarıgül’ün yönettiği "Beraber ve Solo Türküler/Şarkılar Konseri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, konserde şarkı söyleyen belediye personelleri ve gönüllülerin oluşturduğu koroyu izlemeye gelenler hep bir ağızdan türkülere, şarkılara eşlik etti. Sanatçı Onur Yaman’ın da bulunduğu konsere gelenler büyük coşkuyla Yaman’ın bağlama eşliğinde söylemiş olduğu türküleri dinleme fırsatı buldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Öncelikle bizlere böyle güzel bir geceyi yaşatan ekibe teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz ay Hasan Can Kültür Merkezi’nde vermiş olduğunuz konserin ardından bugün de Avlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmiş olduğunuz konsere gelen misafirler mutlu oldu. Bu gibi etkinliklerimizin aralıksız devam edeceğini ifade etmek isterim" dedi.