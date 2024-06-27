Altıeylül Belediyesi vatandaşları lavanta günleri festivaline davet etti.

Altıeylül Belediyesi tarafından Çiçekpınar (Nergiz) Mahallesi’nde oluşturulan Lavanta Bahçesi yapılacak etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak

İlçeye bağlı Nergiz Mahallesi’nde 2.’incisi düzenlenecek olan "Altıeylül Lavanta Günleri" 28-29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Lavanta Bahçesi 20 dönüm alanda ziyaretçilerin fotoğraf çekilebileceği salıncak, masa, at arabası ve resim çerçevesi gibi objelerle vatandaşa hizmet verecek.

3 gün ring seferi düzenlenecek

Kuva-yi Milliye Meydanı’ndan etkinlik boyunca saat 10’dan itibaren her saat başı Ring Servisi hareket edecek. 28 Haziran Cuma günü saat 11’de açılış töreniyle başlayacak olan "Altıeylül Lavanta Günleri" 28-29-30 Haziran tarihleri arasında misafirlerini bekliyor.