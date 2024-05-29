Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 kırsal ve 13 merkez mahallede karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele başlattı.

Altıeylüllü vatandaşların temiz, sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri için 7/24 saat esasına göre çalışan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şubat ayından bu yana devam eden mücadele ile henüz larva dönemindeyken tüm karasinek, sivrisinek ve haşerelerin üremesinin önüne geçildi. Özellikle durgun sular ve hayvan atıklarının bırakıldığı kırsal bölgelerde yoğunlaşan karasinek, sinek ve haşereler ile

mücadelede tam teçizatlı personelle ilaçlama gerçekleştiriliyor. Ekipler özellikle yerleşim alanları, çöp konteynerleri ve çevresi, su birikintileri, ana kanalizasyon hatları ile gübreliklerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

444 06 09 Çözüm Hattı vatandaşların taleplerini dinliyor

Altıeylül’de yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getiren belediye, 444 06 09 Çözüm Hattı birimine gelen talepleri değerlendirip en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurlarını ilaçlayarak, sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği gibi haşerelere karşı mücadele ediyor.