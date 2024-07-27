27 Temmuz 2024 tarihli altın piyasası, yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Gram altın 2.528-2.529 TL aralığında işlem görürken, çeyrek altın 4.044-4.216 TL arasında alıcı buluyor. Yarım altın ise 8.065-8.270 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını 16.179-16.489 TL, Ata altın ise 16.940-17.373 TL seviyelerinde seyrediyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli bir değerlendirme fırsatı sunuyor.
27 Temmuz 2024 itibarıyla altın fiyatları şöyle:
- Gram altın: 2.528-2.529 TL
- Çeyrek altın: 4.044-4.216 TL
- Yarım altın: 8.065-8.270 TL
- Cumhuriyet altını: 16.179-16.489 TL
- Ata altın: 16.940-17.373 TL
Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takibe alındı.