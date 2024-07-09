Altın Emlak Global yeni markası Altın Arsa’yı duyurdu.

Altın Emlak Global, arsa almak isteyen yatırımcılara hizmet edecek yeni markası Altın Arsa’yı duyurdu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Pandemi sonrasında özellikle depremin de tüketici tarafındaki algısı nedeniyle arsa ve arazi yatırımlarına ilgili gün geçtikçe artıyor. Yeni ev alamayan vatandaş en azından bir arsa alıp, ilerde üzerine müstakil bir ev yapmayı değerlendiriyor. Ya da yolu olan bir arazi alarak taşınabilir ev koymayı düşünüyor. Yeni markamız Altın Arsa ile özellikle bu dönemde konut alamasa da, arsa alarak alternatif bir yaşam alanı arayışında olan müşterilerimize hizmet sunacağız. Altın Arsa özellikle 2. el arsa pazarında farklı ve yenilikçi bir model ile hizmet verecek” dedi.

"Temsilcilikler veriyoruz"

Altın Emlak Global Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi’de yaptığı açıklamada “Konuta erişim özellikle yeni yapılarda yüksek seviyelere çıktı. Vatandaşlarımızın mevcut bütçeleri ile arsa ve arazi türündeki gayrimenkul türlerine yatırım yapabilmelerini sağlayacağız. Modelimiz sadece bazı bölgelerde gayrimenkul geliştirerek değil, 2. elde alternatif bölgeleri müşterilere sunarak geniş bir ürün yelpazesi ile hareket etmek. Özellikle Trakya, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Aydın gibi çeşitli illerimizde yeni markamız ile faaliyet gösterecek yeni temsilciliklerimiz ile yola çıkacağız. Bu kapsamda ön başvuruları almaya başladık ve ilk Altın Arsa temsilciliğimiz çok yakın zamanda başlayacak” dedi.

Arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle arsa yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Selvi, “Arsasının imar durumu, ulaşım akslarına yakınlığı, taşınmazın yakın çevre durumu, geleceğe yönelik prim potansiyeli, yasal kontrolleri, müstakil ve hisseli mülkiyet gibi birçok deneyim ve tecrübe gerektiren konu ve başlıklar söz konusu. Altın Arsa temsilciliklerimizde çalışacak olan gayrimenkul profesyonellerimizi ayrıca bu konu başlıklarında özel ek eğitimlere dahil edeceğiz. Yatırımcılarımıza da en doğru bölgelere yönlendirmiş olacağız” dedi.

Verilen bilgiye göre, Altın Emlak Global ayrıca CNBC-e kanalında her Salı yayımlanan Emlak Günlüğü programına da sponsor oldu.