Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "ABD enflasyon verisi açıklanacak. Acaba enflasyon rakamından sonra ons altın tarafında düşüşler devam edip 1.908 dolar destek seviyesine gerileyecek mi?" sorusunu yöneltip değerlendirmelerde bulundu. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 14 Kasım 2023 Salı günü çeyrek, ons ve gram altın fiyatlarında son durum...

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Haftanın piyasa etkisi en büyük verisi bugün 16.30’da yayınlanacak ABD tüketici fiyatları enflasyonu olacak. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0,1 olarak

gerçekleşmesi beklenirken yıllık enflasyonun yüzde 3.7’den yüzde 3,3’e gerilemesi bekleniyor.

UZMAN İSİMDEN 'ALTIN' UYARISI

Altına yönelik açıklamalarda bulunan uzman isim konuşmasına önceki uyarılarını hatırlatarak başladı:

"Gram altın tarafında 1.830 lira destek seviyesi vardı. 'Bu hafta altın tarafını bitirmemiz gerekiyor!' şeklinde uyarılarım vardı. Hem gram tarafında hem de ons tarafında bugün satışların gerçekleştiğini gördük hep beraber. Altının ons fiyatındaki beklentim 1.930 dolar güçlü destek seviyesi."

"BU SORUNUN CEVABI YOK, ZAR ATMAYA DA GEREK YOK!"

Bugün ABD enflasyon verilerinin açıklanacağını vurgulayan uzman isim şu ifadeleri kullandı:

"Amerika enflasyon verisi açıklanacak. Acaba enflasyon rakamından sonra ons altın tarafında düşüşler devam edip 1.908 dolar destek seviyesine gerileyecek mi? Bu sorunun cevabını arayacağım. 1.960 dolar direnci yukarı yönlü kırılırsa da yukarıda 1.980 direnci var. Enflasyon rakamı açıklanmadan bu sorunun cevabı yok. Zar atmaya da gerek yok. O yüzden görelim ölelim.

"BU HAFTA ALTIN ALIM İŞİNİ BİTİRMEK GEREKİYOR!"

Enflasyon verisi açıklansın piyasanın tepkisini görelim. Gram altın ise 1.838 - 1.844 lira seviyesinde. Bu hafta altın alım işini bitirmek gerekiyor. Çünkü bundan sonra fırsatlar vermeyebilir. Her ne kadar ons altında geri çekilme olsa da gram altın düşüşleri sınırlı oluyor. Dolayısıyla dolar TL kuru güçlü olduğu için aynı etkileşimi, aynı düşüş trendini gram altında beklemeyin. Dolayısıyla 1.830 lira destek seviyesi var, aşağıda 1.820 lira destek seviyesi var. Buralar 'finish', son. Bundan sonra trend yukarı. Hedef 1.880 lira. Ondan sonra 1.920 lira. Yukarı yönlü hareketlerine devam edecek