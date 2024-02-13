Saat 14.00 sularında, Çöpler köyünde aktif çalışmanın sürdüğü altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

BAKAN YERLİKAYA: 9 KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 çalışandan 9'una ulaşılamadığını belirtti.

VALİ SOSYAL MEDYADAKİ İDDİAYA YANIT VERDİ

Erzincan Valisi, "Şu an Fırat Nehri'ne herhangi bir akma veya sızıntı söz konusu değil" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da "Sabırlı Deresi'nin Fırat'a ulaştığı menfezin kapağı kapatıldı" açıklanmasını yaptı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN'

İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi."

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.