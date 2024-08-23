Bursa Kapalı Çarşı'da altın piyasası, yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre, gram altının alış fiyatı 2767.22 TL, satış fiyatı ise 2803.22 TL olarak kaydedildi. Ons altın fiyatı ise 2492.20 dolar alış, 2492.40 dolar satış olarak işlem görüyor.

22 ayar altının alış fiyatı 2528.49 TL iken, satış fiyatı 2669.76 TL seviyesine ulaştı. 14 ayar altın ise 1497.23 TL'den alınırken, satış fiyatı 1946.41 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın, Kapalı Çarşı'da 4505 TL'den alınırken, satış fiyatı 4571 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın ise 4463 TL alış, 4518 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı 9038 TL, satış fiyatı ise 9134 TL olarak güncellendi.

Tam altın 18047 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı 18211 TL olarak kayıtlara geçti. Has altının satış fiyatı 2794.84 TL olurken, ata altının alış fiyatı 18519 TL, satış fiyatı ise 18686 TL seviyesinde işlem gördü. Ata 5'li ise 92318 TL'den alınırken, satış fiyatı 93242 TL olarak güncellendi.