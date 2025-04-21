Gram ve ons altın bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar ve kuyumcuların 2025 için altında hedef fiyatı 4.500 TL, 12 sonrası için ise 6 bin lira.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini açıklamasının ardından "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talep arttı. 2025 başında gram altın 3 bin lira sınırında, ons altın ise 2.600 dolar seviyesinde bulunuyordu. Sene başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın bugün tarihi zirvesini yeniledi.

Altının ons fiyatı bugün 3.407 dolar, gram fiyatı ise 4 bin 184 lira ile rekor kırdı. Analistler, altının ons fiyatının, ABD-Çin ticaret savaşı ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar nedeniyle rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

Sene başından bu yana ons altındaki yükseliş yüzde 35'i, gram altındaki yükseliş ise yüzde 40'ı aştı. Uzmanlar ve kuyumcuların 2025 için altında hedef fiyatı 4.500 TL, 12 sonrası için ise 6 bin lira. Ancak 4.500 lira hedefi neredeyse şimdiden yakalanmış durumda. Küresel gelişmeler nedeniyle bu tahminler değişebilir.

Saat 15.30 itibarıyla spot piyasada gram altın 4.179 liradan, ons altın ise 3 bin 401 dolardan işlem görüyor. Türkiye piyasalarında ise gram altının satış fiyatı 4 bin 245 lira seviyesinde.