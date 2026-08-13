Fiyatların yükseldiği dönemlerde satış yapmak isteyen vatandaşların, yalnızca güncel fiyatı değil, altının hangi gaye ile biriktirildiğini, mevcut nakit ihtiyacını ve ürünün özelliklerini de dikkate alması gerekiyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, daha önce alınmış altınların güncel TL karşılığını da etkiliyor. Ancak fiyatın yükselmiş olması, her durumda altının hemen bozdurulması gerektiği anlamına gelmiyor. Kısa vadeli nakit ihtiyacı bulunan kişiler ile uzun vadeli birikim yapan tüketicilerin aynı fiyat hareketine karşı farklı kararlar verebileceği belirtiliyor. Bu nedenle bozdurma öncesinde altının hangi amaçla tutulduğu ve mevcut finansal ihtiyaçların göz önünde bulundurulması önem taşıyor. Altını daha önce düşük fiyattan alan tüketiciler için yükselen fiyatlar satış fırsatı gibi görünse de elde edilecek kazancın yalnızca alış ve güncel fiyat arasındaki fark üzerinden değerlendirilmemesi gerekiyor. Özellikle takı ürünlerinde satın alma bedeli ile bozdurma sırasında elde edilecek tutar arasında farklılık oluşabiliyor. Bu sebeple tüketicilerin karar verirken yalnızca fiyat artışına değil, ellerindeki altının güncel bozdurma değerine de bakması önem taşıyor.



Bozdurma kararında ihtiyaç kadar altın önerisi

Bozdurma kararında altının tamamını elden çıkarmak yerine yalnızca ihtiyaç duyulan miktarın değerlendirilmesi de seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle belirli bir harcama için nakit ihtiyacı bulunan tüketiciler, ihtiyaç duydukları tutarı karşılayacak miktarda altın bozdurarak kalan birikimlerini koruyabiliyor. Böylece bozdurma kararının yalnızca fiyat hareketine değil, kişinin mevcut finansal planına göre verilmesi mümkün oluyor.

Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde bozdurma kararının dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Altın fiyatlarının yükseldiği dönemlerde tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, bozdurma için doğru zamanın ne olduğudur. Ancak burada tek bir doğru zamandan söz etmek yerine, kişinin ihtiyacını ve altını hangi gaye ile biriktirdiğini değerlendirmesi daha önemli. Fiyat hareketlerinin yanı sıra ürünün gerçek bozdurma değerinin bilinmesi, daha sağlıklı bir karar verilmesine yardımcı olacaktır" dedi.



Değişen fiyatlarda bozdurma kararına dikkat

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, tüketicilerin bozdurma kararlarını daha dikkatli değerlendirmesini gerektiriyor. Altın Anne, altın alım ve bozdurma süreçlerinde tüketicileri doğru bilgilerle buluşturarak bilinçli ve güvenli işlemlere katkı sağlamayı sürdürüyor. Değişen fiyat şartlarında tüketicilerin doğru bilgiyle hareket etmesinin önemini vurguluyor.

Kaynak: İHA