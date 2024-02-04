Bursaspor, TFF 2.Lig'in 24.haftasında karşılaştığı Altıordu'ya 2-0 mağlup oldu.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Hakemler: Safa Canan, Ali Gün, Çağrı Yıldırım, Esad Sadık Demirtaş
Altınordu: Mert Furkan Bayram, Furkan Metin, Yusuf Acer, Hasam Berat Kayalı, Alperen Selvi, Metehan Yılmaz, Devrim Taşkaya, Ege Arslan, İlan Sever, Sami Satılmış
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Eray Ataseven, Keni Var Uzun, Muhammed Berkay Kınaç, İlker Akar, Abdullah Soğucak, Yusuf Can Sesendemir, Rahmi Salih Kaya, Mustafa Karaman
Teknik Sorumlu: Atilla Küçüktaka
Bursaspor: Deniz Aydın, Yiğit Fidan, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Kerem Dede, Yusuf Sertkaya, Abdullah Tazgel, Emre Tepegöz, Eren Güler, Enes Solakoğulları
Yedekler: Kerem Matışlı, Kerem Kök, Eren Tunalı, Barış Dalkıran, Samet Bozkurt, Enes Gökhan, Ömer Turan Görgüç, Melih Sağlam, Alperen Şirin, Berat Altındiş
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
GOLLER:DEVRİM TAŞKAYA, ONUR RAMAZAN TOPRAK (ALTINORDU)