Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın avlusuna düzenlediği saldırıyı kınadığı bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, bütün gücünü dünyanın sessizliğinden alan İsrail polisinin gözleri önünde binlerce siyonistin Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmesini, saldırmasını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

"Müslümanlar'ın ilk kıblesine yönelik alçak saldırıları kabul etmiyoruz" diyen Altun, "Kan ve provokasyondan beslenen İsrail’e karşı tüm insanlığı güçlü bir ses vermeye, ahlak ve vicdan sahibi herkesi, Aksa’nın çığlığını duymaya davet ediyoruz. Sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Yüreklerimizi birleştirip barbarlığa 'dur' demeliyiz. Öte yandan bilinmesini isteriz ki insan haklarını, uluslararası hukuku hiçe sayarak yaşlı, kadın, çocuk on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden işgalci İsrail, er ya da geç hesap verecek. Yaptıkları asla yanına kar kalmayacak. Şartlar ne olursa olsun Filistin halkının yanında duracağız, haklı davalarına sonuna kadar destek olacağız.” ifadelerini kullandı.