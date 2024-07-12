Kafkasspor altyapısından yetişen Tunahan Aztekin 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediye Spor'a imza attı.

Kafkasspor altyapısından yetişen ve daha sonra Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kullar 1975 Spor'a transfer olan Tunahan Aztekin, şimdi de 3. Lig ekiplerinden Fatsa Belediye Spor'a imza attı.

Kafkasspor ve Fatsa Belediye Spor aynı grupta 3. Lig 2. grupta yer alıyor. Tunahan en son Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından taç sporda oynuyordu. Son olarak Fatsa Belediye Spor'a transfer olan genç oyuncu, bu sezon Kafkasspor’a karşı oynayacak.

Muhabir: İBRAHİM USLU