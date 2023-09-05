Erken dönemde en önemli bulgu unutkanlıktır. Unutkanlık özellikle yakın dönemdeki olaylara karşı bir unutkanlıktır. Örneğin, hastalar bir hafta önce ne olduğunu hatırlayamazlar ama buna karşılık kırk yıl önceki olayları oldukça detaylı bir şekilde anlatabilirler. Erken dönemdeki hastalar dışarı çıkabilirler. Yakın çevrelerine gidebilirler. Örneğin, çevredeki parka gidip orada vakit geçirebilirler. Mahallenin esnafından alışveriş yapabilirler. Evde basit tamiratlar yapabilirler. Yemek yapabilirler. Erken evrede de evdeki karmaşık işlevleri maalesef ki yapamamaktadırlar.

Orta evrede iş biraz daha ciddi boyuta ulaşmıştır. Örneğin; unutkanlık gittikçe artmıştır. Artık geçmiş dönemle ilişkili olarak eski anılar da yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Bu hastalar zaman ilişkilerini çok zor yaparlar. Mekanda nerde olduklarını karıştırırlar. Ev dışına tek başlarına çıkmaları çok riskli bir hal almıştır. Aynı zamanda ev içinde de işlevsellikleri büyük oranda azalmıştır. Hobileri büyük oranda ortadan kalmıştır. Artık bu hastalar tek başlarına iş göremez hale gelmişlerdir. Yakınları veya bakıcılarına bağımlı hale gelmişlerdir.