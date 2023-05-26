Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, hafta sonu yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi bir ayrıştırma operasyonu yürütüldüğünü, özellikle Türk-Kürt ayrımıyla milletimizin zor bir sınavın içerisine sürüklendiğini dile getirdiği. Konuya ilişkin açıklamasında kardeşlik mesajları veren Yazıcı, yeni haftaya Türkiye Cumhuriyeti olarak yenilenmiş bir enerji ve güçle girileceğini kaydetti.

“AMAÇLARI ODED YİNON PLANI”

Başkan Turgay Yazıcı, açıklamasında bundan tam 31 yıl önce 1982 yılında Kivunim dergisinde yayımlanan Oded Yinon imzalı öngörüleri hatırlattığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Lübnan zaten fiilen var olan beş bölgeye bölünecektir. Bu bölgeler; bir Maruni-Hıristiyan bölgeyi, bir Müslüman bölgesini, bir Dürzi bölgesini ve bir Şii bölgesiyle Haddad’ın milisleri aracılığıyla İsrail’in denetimi altındaki bölgeyi içerecektir. Daha sonra sıra Suriye ve Irak’ın etnik ve mezhebi temeller üzerine bölünmesine gelecektir. Suriye’nin kıyısında bir Alevi Devleti, Halep bölgesinde bir Sünni Devleti, Şam’da bir başka Sünni Devleti ve Golan, Hauran ve Kuzey Ürdün’de bir Dürzi Devletine bölünmesi öngörülüyor. Projede, Irak’ın da Basra çevresinde güneyde bir Şii Devleti, kuzeyde Musul çevresinde bir Kürt bölgesi, ortada Bağdat çevresinde bir Sünni Devleti olarak üçe bölünmesi hedefleniyor. Son 10 yılda da pek çok konferans, rapor ve dergilerde batılı zihniyetin hazırladığı bölünmüş Türkiye haritalarını görüyoruz. Onlarca yerde Türkiye bölünmüş olarak gösterildi. Gösterilmeye de devam edecektir. İşte bu yüzden birlik ve beraberlik içinde olmamız çok önemli. Amaçları Oded Yinon planını uygulamak.”

“BU TOPRAKLARDA TÜRK DE KÜRT DE KARDEŞTİR”

“Bizler 5 bin yıllık tarihimizde birçok milletle aynı toprakları paylaşmış bir milletiz. Şüphesiz bu milletler arasında Kürt halkının yeri ayrıdır. Somut verilere sahip olmamakla birlikte Türklerle Kürtlerin karşılaşması 11. Yüzyıla denk gelmektedir. 1000 yıldan beri yan yana durduğumuz Kürtlerle o kadar yakın ilişkiler kurmuşuzdur ki bir Türk’ü Kürt’ten, bir Kürdü Türk’ten ayırmak zorlaşmıştır. Çünkü örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz artık iç içe geçmiş ve bir bütün olmuşuzdur. Günümüzde bize ayrı gibi göstermeye çalışanlara inat tarihimize dönüp baktığımızda aslında ayrılamaz bir bütün olduğumuz oldukça açıktır. Kısa bir örnekle bu durumu da açıklayabiliriz. II. Abdülhamid döneminde kurulan Hamidiye Alayları yukarıda söylediğimiz kadim topraklarda beraber hareket ettiğimizin göstergesidir. Bilindiği gibi Hamidiye Alayları, II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu Bölgesi’nde çoğunluğu Kürtlerin meydana getirdiği ve 1891 yılında fiilen kurulmuş Osmanlı birlikleridir. Hamidiye Alaylarının kısaca kuruluş amacına baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesi’ni düşman ülkelere karşı birlikte savunmaktır. Bu durum sadece Osmanlı döneminde değil Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, yani Milli Mücadele döneminde de devam etmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Ermenilerin hareketlerine karşı Kürtler ve Türkler birlikte hareket etmiş Cumhuriyet’in temellerinin atılmasın da yardımcı olmuşlar ve işgallerin sona erdirilmesinde de destansı bir katkıda bulunmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk’te Diyarbakır’da 16. Ordu’da görevde bulunduğu esnada Kürtleri daha yakından tanıma fırsatı görmüş ve güvenilir bir millet olduğuna da bizzat şahit olmuştur. Mustafa Kemal’in Kazım Karabekir Paşa’ya çekmiş olduğu 1919 tarihli telgrafta Kürtleri öz kardeş gibi gördüğünü ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Kürt aşiretleri de din ve vatan uğruna yapılacak bir mücadelede birlikte hareket edilmesi gerektiğini Kazım Karabekir Paşa’ya bizzat bildirmişlerdir. Bu tür örneklere baktığımızda Türklerle Kürtlerin söylediğimiz gibi din ve vatan uğruna her zaman beraber hareket ettiğini görüyoruz ve bundan sonra da bu durumun değişmeyeceğini gerekirse yine din ve vatan söz konusu olduğunda etle tırnak gibi olduğumuzu, bizi kimsenin ayıramayacağını herkese söylemek istiyoruz. Bu tarihi bilgiler ışığında ülkemizin yeni haftaya birlik ve beraberlik içerisinde gireceğinden şüphemiz yok. Özellikle Türk-Kürt ayrımı yapanlara inat, bu topraklarda Türk de Kürt de kardeştir vurgusunu yineliyoruz.”

İÇİMİZE SIZMIŞ ERMENİ ARTIKLARIYLA KIŞKIRTIYORLAR”

“Ülkemizde bir Türk-Kürt ayrımı varmış havasını oluşturmak için aramıza sızmış Ermeni artıkları kullanılıyor. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve son seçimlerde Yeşil Sol Parti adını kullanan bu güruh, sanki bir Kürt sorunu varmışçasına ve Kürtlerin hakkını savunuyormuşçasına bu ülkede siyaset yapıyorlar. Ancak hem Türk hem de Kürt halkı HDP’nin de kurulan kirli ittifakın da farkındadır. Kazanan yüce milletimiz olacaktır.”