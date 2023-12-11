Koridorun diğer ucundaki iki rakibe doğrudan karşı karşıya gelmektense, bir u-dönüşü açıp ters yönde koşmaya başlıyorum. Discord üzerinden, takım arkadaşlarım canlanma çağrısında bulunuyorlar, ancak yardım çığlıklarını görmezden geliyorum ve karakterim Wraith boşluğa girerken ekranımdan renk akan Q düğmesine basıyorum.

Yetenek, rakiplerim tarafından neredeyse tamamen fark edilmeyebileceğim anlamına geliyor ve bu da binanın etrafında dönmeme izin veriyor. Farklı bir kapıdan tekrar girerken, SMG’mden birkaç patlamayı sıraya dizmek ve farkında olmadan düşmanlarımı göndermek için tam zamanında gerçeğe dönüyorum. Şimdi alçakgönüllü arkadaşlarıma hükmetmek için bir dakikanızı ayırıyorum, sonra onları canlandırıyorum ve eski düşmanlarımızı, uzaktan yankılanan bir düzine başka çatışmanın gürültüsünü yağmalamaya başlıyorum.

Apex Legends’ın gelişi şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Aniden düşerek türün son onuna anında ulaştı. Bunun için pek çok dış neden var elbette; Battle royale, dünyanın en popüler türü olmaya devam ediyor ve Apex, son on yılın en saygın birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Titanfall’un arkasındaki ekip tarafından inşa edildi. Ancak sürpriz lansmanı daha da büyük bir sürpriz izledi – Apex Legends, bu ilk heyecanı sadece sürdürmek için değil, aynı zamanda üzerine inşa etmek için de yeterince iyi. Hiçbir yerden, birçok kişinin tamamen doygun olduğunu düşündüğü bir türü tek başına yükseltti.

Son iki yıldır sayısız başka unvanın para kazanmaya çalıştığı konsept aynı – oyuncular bir adaya düşüyor ve ayakta kalan son unvanlar olmak için savaşıyor. Ancak Respawn, geleneksel olarak kabul edilen formülde birkaç değişiklik sağlar. Apex Legends, 100 yerine 60 oyuncuya hitap ediyor ve oyunu üç kişilik takımlarla sınırlıyor. Bir gecede elde ettiği başarı, Respawn’ın bir fikir alıp ona bir hile eklemediği gerçeğine bağlı, bunun yerine türün eksikliklerine kendi uzmanlığını uyguladı.

En bariz değişiklik, kahraman atıcılardan ödünç alma kararından kaynaklanıyor. Diğer battle royale karakterleri, bir karakteri diğerinden ayırmak için kozmetik değişikliklere güveniyor, ancak Apex Legends sizden her maçın başında sekiz kişilik bir kadro arasından seçim yapmanızı istiyor. En önemlisi, hiçbirinin hız veya direnç açısından birbirlerine göre büyük bir avantajı yoktur, ancak her birinin savaştaki daha geniş rollerini bildiren pasif, taktik ve nihai yetenekleri vardır. Lifeline’ın taktiksel yeteneği, şifacı olarak konumunu destekler ve yakındaki müttefiklerin sağlığı otomatik olarak geri kazanması için bir drone çağırır. Cebelitarık bir tanktır, pasifi, nişan aldığında harekete geçen bir kalkan çağırırken, Pathfinder tam olarak teneke üzerinde söylediği şeydir ve harita etrafındaki yolculuğunu hızlandırmak için oluşturulmuş bütün bir kit ile.

Bu kurulum, Apex Legends’ın normdan en büyük sapmasıdır, ancak türe çok yakışır. Karakterler yan yana kusursuz bir şekilde çalışır. Belirli bir stratejiye sahip bir üçlü seçebilseniz de, seviye oyun alanı, kişisel olarak sizinle en çok yankılanan karakter olarak oynamayı seçerseniz, ekibinizi dezavantajlı duruma düşürmeyeceğiniz anlamına gelir. Kadro, herhangi bir battle royale’nin sunabileceği en sürükleyici dövüşü yapmak için Apex Legends’ın keskin silahları ve zahmetsiz hareketini besliyor.

Bu heyecan verici savaşlarda asla kendinizi gerçekten güvende hissedemezsiniz. Bir açılış avantajı, bir düşman tarafından hızla geri alınabilir – örneğin, Lifeline’ın insansız hava aracı veya Bangalore’den iyi yerleştirilmiş bir duman bombası. Taktiksel bir geri çekilme, saldırgan bir Yol Bulucu tarafından takip edilebilirken, Wraith’in ‘Into the Void’ ve Bloodhound’un izleme yetenekleri, en güvenli saklanma noktalarını bile ölüm tuzaklarına dönüştürür. Aksi takdirde ölümcül bir ilerleme, bir Termite Bombası tarafından fırlatılan bir alev duvarı veya Cebelitarık Koruma Kubbesi tarafından durdurulabilir. Bir düşmanı öldürmek bile güvenliği garanti etmez, çünkü bir yeniden doğma sistemi, oyuncuların bir savaş sırasında bitmiş olsalar bile hayata döndürülmelerine izin verir – cesetlerinden ‘sancaklar’ toplanabilir ve Respawn Beacons’a götürülebilir; Takım arkadaşlarınız çok canlı ama ganimetleri olmadan yeniden canlandırılacak. Bu fikirlerin hiçbiri bir bütün olarak PC oyunlarında yeni değil, ancak zaten durgun olan battle royale bağlamında, türlerini değiştiriyorlar.

Mozambik pompalı tüfeğinin sinir bozucu darbelerinden en üst düzeye çıkarılmış Devotion LMG’nin ölümcül dönüşüne kadar onları kullanan karakterler kadar kişiliği yansıtan silahların kendileri de tüm bunların zeminini oluşturur ve Apex Legends Sınıfının en iyisi hareket (Respawn’dan tam olarak beklediğimiz şey). Oyundaki her şey sanki bir sprintte yapılmış gibi geliyor, asla hızınızı düşürmenize izin vermiyor. İlk inişinizin açılış anlarından itibaren, karakterinize gerçek bir ağırlık hissi uygulanır.

Süper kahraman inişinizden kendinizi aldıktan sonra, koşmaya, duvarların üzerinden veya binaların kenarlarından yukarıya doğru koşmaya, yokuşlardan aşağı kaymaya ve haritayı çapraz olarak kesen zipline’lardan kendinizi fırlatmaya başlıyorsunuz. King’s Canyon, geçiş yapmak için bir zevk ve Respawn’ın bu deneyime yönelmesine sevindim. Emrinizdeki çok sayıda hareket aracı sayesinde konumlandırma ve yeniden konumlandırma basittir, yani bölgenin duvarı potansiyel bir ceza gibi değil, son çemberlerin yüksek riskli savaşlarını kolaylaştıran bir araçtır.

Bu bahislere, yakalanma riskiyle karşı karşıya kaldığınızda size haber vermeye istekli olan karakterlerin kendileri yardımcı olur. Oyun içi ses hatları o kadar üretkendir ki, her karakterin her hareketinizle ilgili hatları vardır, bu da bir gözünüzü HUD üzerinde tutmak yerine düşmanları aramak için zaman harcayabileceğiniz anlamına gelir. Haritadan bu odak kayması, bir oyun ortası hissini neredeyse tamamen ortadan kaldırmaya hizmet ediyor, aksiyon kaotik bir erken karmaşa ile sıkışık bir geç oyun arasında gidip gelirken tüm türü etkileyen bir sıkıntı.

Ancak karakterleriniz silahlı uydu navigasyonlarından çok daha fazlası. Oyunun çok beğenilen ping sistemi sayesinde, bir sonraki varış noktanızdan düşman faaliyetinin kanıtına kadar her şey not edilebilir ve ardından diyalog halinde hayata geçirilebilir. Çatışmanın hızlı temposuna ve stratejik karmaşıklığına uygun, inanılmaz derecede ayrıntılı bir sistemdir. Fortnite ve PUBG’de mikrofon kullanamıyorsanız veya kullanmayacaksanız tek yapabileceğiniz ekibinize yakın durmak ve potansiyel olarak yeni bir yer önermektir. Apex Legends’da, bir takımı tek kelime etmeden zafere aktif bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Sinir bozucu bir şekilde, bu erişilebilirlik duygusu oyunun geri kalanında her zaman eşleşmiyor ve bir eğitim, daha önce kavramsal basitliğine çok fazla güvenen bir türe çok ihtiyaç duyulan bir ekleme olsa da, hala bazı karmaşıklıklar var. Özellikle envanter yönetimi söz konusu olduğunda daha etkili bir şekilde düzeltildi. Başa çıkacak çok şey var – kendini açıklayıcı hissetmeyen iyileştirici öğeler, oldukça sağlam bir sırt çantası, hafif cephane kullanan keskin nişancı tüfekleri ve bir şekilde av tüfeği olan bir tabanca. Kullanıcı arayüzüne alışmak çok uzun sürmüyor, ancak oyuna erken saatlerimde bir aksilik oldu.

Yine de, Apex Legends bir harikadır, daha ileri gidemeyecekmiş gibi görünen bir türü ele alır ve oyunu kelimenin tam anlamıyla bir gecede değiştirir. PUBG’den bu yana zorunluluktan çok arzudan doğmuş gibi hisseden ilk battle royale – sadece alakalı kalmak için umutsuz bir girişim değil, aynı zamanda küresel bir duyguyu denemek ve gerçekten iyileştirmek için bir seçim. Harika bir şekilde cilalanmış, karakterli bir teklif, battle royale’nin başlangıcını işaret ediyor.