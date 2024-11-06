Bursa’da oynanan amatör bir futbol müsabakasında tribünler adeta boks ringine döndü. Kavga polis ekiplerince güçlükle ayrıldı. Bazı taraftarlar ise kavga esnasında maç izlemeye devam etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir futbol sahasında meydana geldi. 2 amatör kulübün karşılaştığı maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga polis ekiplerince güçlükle ayırılırken, kavga esnasında bile maçı izleyen taraftarlar izleyenlere "pes" dedirtti.