Ülkemizde en lüks oteller zinciri arasında yer alan Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında en az 79 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Medyada bahsedilen rakamlar bunlar maalesef yaşanan olaydaki rakamlar daha farklıdır.

Ne yazık ki büyük ihmaller sonucunda insan hayatının bu kadar ucuz olduğunu bir kere daha kötü bir olayla tanık olduk. İsviçre maliyetinde bir otelin Hindistan kalitesinde bir ölüme neden olması, yaşadığımız ülkede tatil yerlerini bile bir kere değil bin kere düşünmemiz gerektiğini bizlere acı şekilde öğretildi. Bu da yetmiyormuş gibi insanlığımız o kadar kötü hale geldi ki etrafındaki otellerde tatil yapan kişiler kayak yapmaya devam ederken, ortaya çok da trajikomik bir durum çıktı.

45 dakika sonra gelen itfaiye ve AFAD çalışanlarının etrafındaki otellerde barınmak için yardım istenilip, ücret ödendiği takdirde barınabileceklerini söylenilmesi de bir Türk milletinin böyle zorlu zamanlarda merhameti çerçevesinde yardım etmek yerine deprem olayındaki bazı kurumlar ve şahıslar gibi kötü durumu fırsat bilip kendi çıkarları üzerine ticari şekilde düşünülmesi gerçekten çok korkunç bir insanlık göstergesidir.

Yakın zamanda ABD'nin en varlıklı eyaletlerinden California'daki Los Angeles kenti alevlere teslim olmuştu ve kontrolden çıkan yangın on bin yapıyı yok ederken sadece 27 kişinin öldüğü ve tonlarca Hollywood yıldızının çocuklarıyla birlikte yangındaki insanlara yardıma koşuşturması gerçekten bizim milletin acısını bir postla paylaşıp, insanlık görevini yerine getirmişcesine anlarına devam etmesi gerçekten çok üzücü. Rakam olarak pahalı olan ama insanlık olarak ucuz olan bir otel kurumunun ne kadar çok insan hayatını düşünmediği apaçık ortadadır. Bu facia Türk halkı olarak bizlerin yüreğini dağladı. Allah milletimizi her türlü kötülükten korusun.