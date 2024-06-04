SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarım Programı öğrencileri, teknik gezi ile Söğütlü 3’üncü OSB’de bulunan bir ambalaj firmasını gezdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencilerine yönelik olarak, Program Başkanı Doç. Dr. Asım Topaklı koordinatörlüğünde yürütülen Ambalaj Tasarımı dersi çerçevesinde bir teknik gezi düzenlendi. Söğütlü 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ambalaj firmasına düzenlenen teknik gezide öğrenciler ambalaj üretim sürecini yakından görme ve deneyimleme fırsatı yakaladı. Gezide öğrencilere firmanın ilgili birim müdürleri ve alan uzmanları tarafından bilgi paylaşımı ve sunum da yapıldı. Program Başkanı Topaklı, sürece katkı ve destek veren firma çalışanları ile öğrencilerin ulaşımını sağlayan otobüs firmasına teşekkür etti.