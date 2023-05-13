İnegöl’de şikayete konu olan yollar ile alakalı İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri, sıcak asfalt çalışmalarına start verdi.

İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi gece gündüz demeden asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Kasım Efendi Caddesi’nde başlayan çalışmalar, Anafartalar Caddesi'nden devam etti. Gece ilerleyen saatlere kadar çalışan ekipler bu iki caddeyi 10 günlük süreçte tamamladı.

KOZLUCA YOLUNDA DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan Kozluca yolunda da asfalt çalışmaları başladı.

