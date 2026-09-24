Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun bugünkü köşe yazısında yer verdiği iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Terkoğlu’nun yazısında, Tera Grubu’nun hakim hissedarı Emre Tezmen’in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le yakın arkadaş olduğunu ve İngiltere’de ortak işlerinin bulunduğunu çevresine söylediği öne sürüldü. Bakanlık ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"ADI GEÇEN KURUM VE KİŞİLERLE ORTALIKLIĞI YOKTUR"

Bakanlığın açıklamasında, "Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur. Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

"HUKUKİ HAKLARIMIZ SAKLIDIR"

Metin şu şekilde devam etti: "Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch'in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye'deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez. Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır."