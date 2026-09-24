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Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada sürücü Kemal B. ile araçta bulunan Elif B. (40), Rukiye G. (46), Gülsüm G. (62) ve Elif A. (35) yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yakınlarının cenazesinden dönen Kemal B. (44) yönetimindeki 16 BYF 547 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan savrulan otomobil, dere yatağına yuvarlanarak ters şekilde durdu.

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