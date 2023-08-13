Üçevler Mahallesine geçtiğimiz aylarda halkın nefes alacağı bir park kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgeye bir Ana Kucağı Eğitim Merkezi kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı ve sayıları 24’e ulaşan Ana Kucakları halkası genişlemeye devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 250 öğretmenle, 2 bin 500’e yakın öğrenciye eğitimin verildiği merkezlere Üçevler Ana Kucağı da ekleniyor. Demirci ve Üçevler mahallelerine hizmet vermek üzere 570 metrekare taban alanda tek katlı olarak inşaatına başlanan projede, 6 adet derslik, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası ve öğretmenler odası bulunacak. Temel imalatları tamamlanan ve inşaatın hızla sürdüğü proje, bölge sakinlerinin okul öncesi eğitime erişimine büyük kolaylık sağlayacak.

Geleceğe yatırım

Eğitime yapılan her yatırımın aslında Bursa’nın ve ülkenin geleceğine yapıldığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle okul öncesi eğitimin bireylerin kişilik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Gelir düzeyi ne olursa olsun tüm vatandaşların okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla başlattıkları Ana Kucağı projesinin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Aktaş, “Eğitim hizmetlerinden yardımlaşma çalışmalarına, kamu-sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinden engelli hizmetlerine, kültür ve sanattan mesleki eğitim kurslarına kadar birçok alanda projeler üretiyoruz. Bu kapsamda uygulamaya aldığımız projelerden biri de ana kucağı. Ailelerden gelen yoğun talep üzerine Ana Kucağı'nın bütün şehri saracak şekilde genişletilmesine karar vererek sayıyı 24’e çıkartmıştı. Yunuseli ve Üçevler’le bu sayı 26’ya çıkacak. Üçevler Ana Kucağımız şimdiden bölgeye hayırlı olsun” diye konuştu.