Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekipleri tarafından ana su hattında meydana gelen arıza kısa süre içerisinde giderildi.

Bozüyük’te Tekke Mahalle Kara Ahmet Sokak’ta ana su hattında meydana gelen su arızası Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekiplerinin müdahalesi ve yoğun çalışmaları ile birlikte kısa süre içerisinde giderilerek şebekeye su verildi. Ayrıca ekipler Yenidoğan Mahallesi 346. Sokak’ta meydana gelen su arızasını da kısa süre içerisinde gidererek hatta suyu verdiler.