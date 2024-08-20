Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni sezondan itibaren Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını yeni yapılan Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynayacak.İSTANBUL (İGFA) - Turkish Airlines EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için geri sayım devam ederken, Anadolu Efes Spor Kulübü'nde yeni bir salona kavuşmanın heyecanı yaşanıyor.

Anadolu Efes taraftarları, yeni sezonda takımlarının iç saha maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde izleyecek.

Anadolu Efes’in 2024-2025 sezonu kombineleri için yenileme dönemi, 9-19 Eylül 2024 tarihleri arasında olacak. Genel satış dönemi ise 25 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacak. Kulübün resmi biletleme partneri Mobilet kanalıyla yapılacak kombine satışlarıyla ilgili diğer detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında ligin yeni takımı Yalovaspor'u misafir edecek. Turkish Airlines Euroleague'de ev sahipliği yapacağı ilk maçında ise 10 Ekim 2024'te Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.