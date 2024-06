Yapı Kredi Yayınları ve Tüpraş iş birliğiyle 12 kitaplık uluslararası bir yayın projesi olarak 2011 yılında başlayan Anadolu Uygarlıkları serisi, ‘Pamphylia: Bereketli Ovada Halkların Ahengi’ başlıklı kitapla yolculuğunu tamamlıyor.

Uluslararası bir yayın projesi olarak başlatılan Anadolu Uygarlıkları Serisi; “Urartular, Frigler, Hititler, Pergamon, Lykialılar, Persler, Assurlular, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu, Karialılar, Bizans Dönemi’nde Anadolu ve İonialılar ile son kitap olan Pamphylia: Bereketli Ovada Halkların Ahengi” ile tamamlanmış oldu.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarının, sadece doğasının bereketiyle değil, zengin kültürel mirasıyla da uygarlık tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürü Çiler Şengelir Teber, “Koç Topluluğu enerji şirketi olarak eşsiz bir hazineyi barındıran bu toprakların, sadece bizlerin değil tüm insanlığın ortak kültürel mirası olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin enerjisini üretirken, sürdürülebilir temelli üretim anlayışıyla hareket ediyoruz. Ülkemizin temiz enerji dönüşümüne liderlik ederek geleceğin enerjisini de üretmek üzere çıktığımız yolda, tarihsel zenginliğimizi korumayı ve gelecek kuşaklara aktaracak projelere destek vermeyi de ulusal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yapı Kredi Yayınları iş birliğinde, 11 yıl önce başlattığımız Anadolu Uygarlıkları Serisi ile medeniyetler beşiğinin tarihsel ve kültürel geçmişine ışık tutmaya çalıştık. Bugün bu seriye, yapılan tüm araştırma ve çalışmaları kalıcı hale getirme hedefiyle yeni bir eser daha katmanın sevinci içindeyiz. ‘Pamphylia: Bereketli Ovada Halkların Ahengi’ kitabı ile bu toprakların ev sahipliği yaptığı uygarlıkların yurt içinde ve yurt dışında başarıyla tanıtılmasına katkıda bulunmanın bir kez daha heyecanını yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ordinaryüs Prof. Arif Müfid Mansel tarafından Pamphylia bölgesinde yürütülen klasik arkeoloji alanındaki araştırmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan ulusal arkeoloji çalışmalarının en önemli başarılarından birini oluşturuyor.

Editörlüğünü ve koordinatörlüğünü Nihat Tekdemir’in yaptığı, Aşkım Özdizbay ve İpek Dağlı’nın hazırladığı, serinin son kitabının adı olan ‘Pamphylia’ ismi ‘tüm halklar (kabileler) ülkesi’ şeklinde çevrilebiliyor. Bu isim etnik kökenden ziyade, doğası gereği birçok farklı halkın ve kültürün bir arada var olduğu kapsayıcı bir toprak parçasını ifade ediyor.

Son çalışmalara göre Pamphylia ne salt eski Yunan ne de salt eski Anadolu kültürüne ev sahipliği yapmış bir bölge. Aksine, kendine özgü kültürüyle isminin hakkını veren üç yönden de Toros Sıradağlarıyla çevrelenen bir bölge. Güneyde doğal bir sınır olan Akdeniz’e kadar uzanıyor.

Kitaptaki makaleler çoğunlukla bölgenin çekirdeğini ovada, bu ovanın uzandığı denizin kıyısında ve ovanın üstünde yükselen dağlık alanda yer alan kentlerin ve kırsal yerleşmelerin tarihine ve arkeolojisine odaklanıyor.

Seride bugüne kadar yayımlanan kitapların listesi şöyle açıklandı:

Urartu - Doğu’da Değişim / Transformation in the East

Frigler: Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde / Phrygians: In the Land of Midas, In the Shadow of Monuments

Hititler - Bir Anadolu İmparatorluğu / Hittites-An Anatolian Empire

Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent / A Hellenistic Capital in Anatolia

Lukka’dan Likya’ya - Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi / From Lukka to Lycia The Land of Sarpedon and St. Nicholas

Persler - Anadolu’da Kudret ve Görkem / The Persians - Power and Glory in Anatolia

Assurlular Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / The Assyrians Kingdom of the God of Assur from Tigris to Taurus

Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu - Krallar, İmparatorlar ve Kent Devletleri / Hellenistic and Roman Anatolia Kings, Emperors, City States

Karialılar: Denizcilerden Kent Kuruculara/ The Carians: From Seafarers to City Builders

Bizans Dönemi’nde Anadolu / Anatolia in The Byzantine Period

İonialılar: Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri / Ionians: The Sages of the Aegean Shore

Bereketli Ovada Halkların Ahengi Pamphylia / Harmony of the Peoples on the Fertile Plain