Görüşmede, Bursa’nın tarıma dayalı sanayideki rolü, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve sanayi-tarım entegrasyonu ele alındı.BURSA (İGFA) - Ziyarette konuşan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Bursa’nın tarıma dayalı sanayide ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Bursa’nın birçok ulusal ve uluslararası gıda markasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Başkan Birkan, “Tarım ve hayvancılık, hem bölgesel kalkınma hem de ülke ekonomisi için kritik öneme sahip. ANASİAD olarak, bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayan projeler üretmeye ve sanayi ile tarımı entegre eden çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Birkan, ANASİAD’ın iş insanlarını ortak bir çatı altında buluşturduğunu ve bürokratlar ile yerel yönetimlerle güçlü bir iş birliği içinde olduklarını belirterek, “Tarım ve sanayinin birlikte büyümesi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

TARIM İL MÜDÜRÜ ACAR: “IPARD DESTEKLERİYLE TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRİYORUZ”

Yapılan ziyaretten memnun olduğunu ifade den Bursa Tarım İl Müdürü İbrahim Acar, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yürütülen çalışmalara değindi. Bursa’nın, tarımsal üretim potansiyeliyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını da vurgulayan Acar, “Biz de tarım ve hayvancılığı geliştirmek, çiftçimizi desteklemek ve sektörü modern üretim teknikleriyle buluşturmak için projeler üretiyoruz.

Bu noktada, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni olan IPARD programı kapsamında sağlanan destekler, çiftçilerimizin ve tarımsal sanayi işletmelerinin büyümesi için büyük fırsatlar sunuyor” dedi.

Acar, IPARD programının, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikası ile uyumlu politikaların uygulanmasını ve yönetimini desteklemeyi amaçladığını belirterek, “Bu destekler, çok yıllı Kırsal Kalkınma Programı kapsamında uygulanıyor ve Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse ediliyor” şeklinde konuştu.

Acar ayrıca, tarıma dayalı sanayinin sürdürülebilir olması için çevreye duyarlı sanayi tesislerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Sanayi ile tarımın entegre bir şekilde ilerlemesi, kaynakların verimli kullanılması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahip” dedi.

Ziyarette ANASİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Coşkun, İbrahim Acar, Emir Topal, Kuddusi Niğdelioğlu ve Erdoğan Eker de yer aldı.