Angola Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi şirketleri 5. Angola Petrol ve Gaz Konferansı’na davet etti.

Angola Maden Kaynakları Petrol ve Gaz Bakanlığı tarafından "Angola’da üretimi artırmak için arama ve geliştirmeyi yönlendirme" temasıyla 2- 3 Ekim 2024 tarihlerinde 5. Angola Petrol ve Gaz Konferansı düzenlenecek. Luanda’da ki Talatona Kongre Merkezi’nde (CCTA) düzenlenecek olan konferansa Angola Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço’nunda katılacağı belirtilirken etkinlik ile uluslararası ortaklığı güçlendirme, Angola’ya stratejik yatırımlar çekmek, yeni petrol ve gaz projelerinde arama potansiyelini amaçlıyor.

Afrika’daki enerjilerin önemli bir köşe taşı olan Angola, aktif olarak yeni yatırımlar ararken açık deniz veya kıyı alanlarında birden fazla umut vadeden projeleri bulunduruyor.

Angola Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’ne gönderilen “5. Angola Petrol ve Gaz Konferansı” davetiyesi ile üye şirketler etkinliğe davet edildi.

SANKON Genel Genel Sekreteri Av. Özkan Atalay konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanlığı TIM’nin, ‘Angola’da Üretimi Artırmak İçin Arama ve Geliştirmeyi Yönlendirme’ temasıyla Luanda’da ki Talatona Kongre Merkezi’nde (CCTA) 2-3 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan ‘5. Angola Petrol ve Gaz Konferansı’ ekonomik ve ticari ilişkilerimize büyük katkı sağlayacaktır. SANKON üyesi şirketlerimiz Türkiye’yi en iyi şeklide temsil edeceklerdir” ifadelerine yer verdi.