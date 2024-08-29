Bursa'da bugün hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20°C civarında seyrederken, öğleden sonra termometreler 29°C’ye kadar yükselebilir. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif olarak esecek ve saatte 10-15 km hızında olacak. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığı 22°C civarına düşecek. Gün boyunca hafif bulutlar şehirde etkili olurken, yağış beklenmiyor. Genel olarak rahat bir hava bekleniyor.

İnegöl'de Hava Durumu

İnegöl’de hava durumu bugün parçalı bulutlu ve sıcak olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarındayken, öğle saatlerinde 30°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgar, doğu yönünden hafif eserek saatte 10 km hızında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23°C’ye gerileyecek. Gün boyunca bulutlar etkili olacak fakat yağış ihtimali bulunmuyor. Şehirde hava genel olarak rahat ve sıcak olacak.