Bursa'da bugün hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20°C civarında seyrederken, öğleden sonra termometreler 29°C’ye kadar yükselebilir. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif olarak esecek ve saatte 10-15 km hızında olacak. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığı 22°C civarına düşecek. Gün boyunca hafif bulutlar şehirde etkili olurken, yağış beklenmiyor. Genel olarak rahat bir hava bekleniyor.

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İnegöl'de Hava Durumu 

İnegöl’de hava durumu bugün parçalı bulutlu ve sıcak olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarındayken, öğle saatlerinde 30°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgar, doğu yönünden hafif eserek saatte 10 km hızında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23°C’ye gerileyecek. Gün boyunca bulutlar etkili olacak fakat yağış ihtimali bulunmuyor. Şehirde hava genel olarak rahat ve sıcak olacak.

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Muhabir: şerife öz