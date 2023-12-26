Anadolu tabiatını ortalayan konumunda ayrıcalıklarla dolu kentte keşfedilmeyi hak eden sayısız güzellik sizi bekliyor. İşte sizi bekleyen Ankara güzelliklerinden bazıları:

Ankara Gezilecek Yerler Neresi?

Anıtkabir’den sonra en çok ilgi çeken popüler rota; Ankara Kalesi

Ankara manzarasına hakimliğiyle ünlü Estergon Kalesi

Anadolu Medeniyetleri, Cumhuriyet ve Ulucanlar Cezaevi müzeleri

Anadolu motiflerini üzerinde taşıyan Hamamönü Tarihi Evleri

Tabiatıyla yarış halinde olan ünlü Mogan ve Eymir gölleri

Biraz da eğlence diyenlerin uğrak noktası Harikalar Diyarı

200’den fazla kuş ve memeli türünü görebileceğiniz Tuz Gölü

Türkiye'nin ilk mimarlık ve mobilya müzesi olan Altın Köşk

Kentin sosyal muhiti Beypazarı, kent merkezinden biraz olsun uzaklaşırken aynı zamanda tarih, eğlence, alışveriş ve yeme-içme olanaklarına bir arada erişebileceğiniz popüler lokasyonlar arasında geliyor. Kent merkezinden uzakta alternatif bir seçenek arıyorsanız; rotanızı termal suları ve tabiatıyla şifa dağıtan Kızılcahamam’a çevirebilirsiniz. Gerçekliğine inanmakta zorlanacağınız eşsiz güzellik Karagöl ise gezi ve piknik imkanı sunan bir diğer sakin atmosferi oluşturuyor.