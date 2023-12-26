Anadolu tabiatını ortalayan konumunda ayrıcalıklarla dolu kentte keşfedilmeyi hak eden sayısız güzellik sizi bekliyor. İşte sizi bekleyen Ankara güzelliklerinden bazıları:
Ankara Gezilecek Yerler Neresi?
- Anıtkabir’den sonra en çok ilgi çeken popüler rota; Ankara Kalesi
- Ankara manzarasına hakimliğiyle ünlü Estergon Kalesi
- Anadolu Medeniyetleri, Cumhuriyet ve Ulucanlar Cezaevi müzeleri
- Anadolu motiflerini üzerinde taşıyan Hamamönü Tarihi Evleri
- Tabiatıyla yarış halinde olan ünlü Mogan ve Eymir gölleri
- Biraz da eğlence diyenlerin uğrak noktası Harikalar Diyarı
- 200’den fazla kuş ve memeli türünü görebileceğiniz Tuz Gölü
- Türkiye'nin ilk mimarlık ve mobilya müzesi olan Altın Köşk
Kentin sosyal muhiti Beypazarı, kent merkezinden biraz olsun uzaklaşırken aynı zamanda tarih, eğlence, alışveriş ve yeme-içme olanaklarına bir arada erişebileceğiniz popüler lokasyonlar arasında geliyor. Kent merkezinden uzakta alternatif bir seçenek arıyorsanız; rotanızı termal suları ve tabiatıyla şifa dağıtan Kızılcahamam’a çevirebilirsiniz. Gerçekliğine inanmakta zorlanacağınız eşsiz güzellik Karagöl ise gezi ve piknik imkanı sunan bir diğer sakin atmosferi oluşturuyor.