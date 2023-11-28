Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. Neşe Beydoğan, evine gitmek için otomobilinden inen Hasan Doğan'a tabanca ile 7 el ateş etti. Hasan Doğan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Neşe Beydoğan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evli ve 3 çocuk babası Hasan Doğan'ın, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine Beydoğan ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi. Beydoğan'ın, Hasan Doğan'ı ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine öldürdüğü ileri sürüldü.

Neşe Beydoğan'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Hasan Doğan'ın cenazesi adli tıp kurumundaki işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Hasan Doğan'ın komşusu İsmet Kaya (69), silah sesini duyunca dışarı çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar"

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.