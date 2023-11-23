Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Basri Mahallesi Akan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Merve Doğan ve Kezban Doğan (70) arasında kahvaltı yaptıkları sırada tartışma çıktı.

Cinnet geçiren gelin, kaynanasını boğazını keserek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Kezban Doğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri gelin Merve Doğan’ı gözaltına aldı.

Komşu Azize Keskin ise yaşanan olaya çok üzüldüğünü dile getirdi.

Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten Azize Keskin, “Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darp ettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.