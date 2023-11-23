Bursa'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla gerçekleştirilen Narkogüç 37 operasyonu, 122 torbacının teknik ve fiziki takibini içeren özel harekat, helikopter ve dron destekli şafak vakti düzenlendi. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, operasyon öncesinde yaptığı konuşmada, "Bursa'yı bu embesillerden, bu sülüklerden temizlemeden durmak yok" ifadelerini kullandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takibi yapılan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildi. 1000 polisin katılımıyla helikopter ve dron destekli düzenlenen operasyonda Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, "Bursa'yı bu embesillerden, bu sülüklerden temizlemeden durmak yok" şeklindeki kararlılık mesajını iletti.

Operasyon sonucunda, daha önce kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 58 kişi ile torbacı olarak bilinen 64 kişi olmak üzere toplamda 122 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda ise 10.2 kilogram metamfetamin, 2.8 kilogram bonzai, 709 gram esrar, 12 adet sentetik ecza tablet, 6 adet ecstasy, 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 104 bin 500 lira ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde özel harekat ve hassas köpeklerin de katıldığı helikopter destekli operasyonun ardından gözaltına alınan 122 kişinin sorgusu devam ediyor. Yetkililer, şahıslar hakkında adli tahkikatın sürdüğünü vurgulayarak mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.