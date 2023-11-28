Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Hasanoğlan mevkisinde meydana geldi. A.B. (53) idaresindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki plaka tanıma sistemi kameralarının bulunduğu platformun direğine çarpıp, alev aldı.

Araçta çıkan yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. (52) ve E.B. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki erkek bebek ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bebeğin oyuncak arabası ve araçtaki diğer eşyalar da kaza sırasında çevreye saçıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kaza yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AĞIR YARALI BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan bir yaşındaki bebek de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.