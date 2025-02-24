Doktor çıktıktan sonra annesinin çalıştığı sağlık ocağına atanan Ömer Faruk Topsakal; "Çocukken kardeşimle buraya oyun oynamaya gelirdik; şimdi doktor olarak geliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

Bursa'da 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Nurdan Alpak Topsakal, görevinin son 17 yılını Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'nde geçirdi. Çalıştığı aile sağlığı merkezine çocukluk yıllarında kimi zaman oğlu Ömer Faruk Topsakal'ı da yanında götüren Nurdan Topsakal, oğluyla birlikte mesai yaptı. Çocukluğunda sağlık ocağının tozunu yutan Ömer Faruk Topsakal, liseden mezun olmasının ardından Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Başarılı bir eğitim hayatının ardından Bursa'da 112 Acil Servisi'nde ilk görevine başlayan Ömer Faruk Topsakal daha sonra annesinin görev yaptığı Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'ne atandı. Çocukken koridorlarında koştuğu aile sağlığı merkezine büyüyüp hekim olarak atanan Dr. Ömer Faruk Topsakal, annesinin yanındaki odayı alarak gururlandırdı.



"Hayatımda her zaman annemi örnek almaya gayret ettim"

Meslek tercihinde annesini örnek aldığını söyleyen Dr. Ömer Faruk Topsakal, "Çanakkale Üniversitesi'nden 2024 yılında mezun oldum. Buraya atanmadan önce 112 Acil Servisi'nde görev aldım. Sonrasında da biraz annemi de örnek alarak aile hekimliğine geçtim. İlk mesaimizi yaptık, aslında daha çok taze. Birlikte çalışmak çok güzel, alışmaya çalışıyorum. Sisteme adapte olmaya çalışıyorum. Annem burada yaklaşık 17 yıldır çalışıyor. Küçükken kardeşimle buraya oyun oynamaya da gelirdik. Çocukken burada güzel vakitler geçirmiştik. Annemi örnek alıyordum. Hem meslek seçimimde olsun hem de burayı tercih açısından da onun izinden gittim. Özverili çalışarak ve hasta bakma açısından da her zaman annemi örnek almaya devam ediyorum. Kahvaltı yapacaksak eğer evde beraber yapıyoruz, ama bazen de yapmıyoruz tabii ki. Bazen de buraya vardığımızda yapıyoruz atıştırıyoruz. İşe yeni başladığım için annem bana çok yardımcı oluyor. Zaten odalarımız da yan yana oldu. Üniversiteden arkadaşlarım da ilk önce şaşırdılar, güzel tepkiler aldım herkesten. Annemin emeklilik düşünceleri vardı ama belki ben geldiğim için bu fikrini erteleyebilir" dedi.



"Çocukken burada koridorlarda koştururdu şimdi mesai arkadaşım oldu"

Oğlu Ömer Faruk Topsakal'ı çocukken iş yerine getirdiğini söyleyen Dr. Nurdan Alpak Topsakal, zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek bir hekim olarak bu kapıdan girmesinin gurur verici olduğunu kaydetti. Dr. Nurdan Alpak Topsakal, "30 yıldır hekimlik yapıyorum. Bu 30 yılın 20'ye yakını burada Cumalıkızık Aile Sağlığı Merkezi'nde geçti. Dolayısıyla buranın demir başı gibi bir şeyim. Oğlumun da buraya gelmesiyle birlikte karmaşık duygular içerisindeyim. Gurur, mutluluk ve hüzün var. Çünkü zaman su gibi akıp geçiyor. Uzun zamandır bu binada çalıştığım için çocukken bu koridorlarda koşturuyordu. Şimdi de mesai arkadaşım oldu. Bu benim için gurur verici olduğu kadar oldukça duygulandırıcı. Hem oğluma hem genç meslek arkadaşlarıma, hekim arkadaşlarıma sağlıkta şiddetin olmadığı güzel günlerde mesleklerini icra etmesini temenni ediyorum. Ömer doğduğunda bir köy sağlık ocağında çalışıyordum, o benim yanıma daha bebeklikten gelirdi ve masada birlikte çalışırdık. Herhalde "toz yutmak" deyimi böyle bir şey. Millet sahne tozu yutuyor, bizimki de sağlık ocağı tozu yutmuş oldu. Dolayısıyla "mutlaka etkilenmiştir" diye düşünüyorum. Babası da oğlunun hekim olmasını istiyordu. Aslında ben de bu yıl emekli olmayı düşünüyordum ama oğlum buraya geldiği zaman bana ‘anne emekli olmazsın artık' dedi" şeklinde konuştu.

Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen hastalar ise Topsakal ailesinin güzel hizmetler yaptığını, anne ve oğlunun hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA