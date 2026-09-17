Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.



Denetim sırasında ekipler, 16 BLL 776 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsü Kenan D.’nin (32) yapılan kontrollerinde, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle el konulduğu belirlendi.



Ehliyeti bulunmamasına rağmen motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün yaya geçidinden geçmesi nedeniyle 5 bin TL daha ceza kesildi.

Sürücüye uygulanan toplam cezai işlem tutarı 205 bin TL oldu.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin, sürücülere yönelik denetimlerini kent genelinde sürdüreceği öğrenildi.