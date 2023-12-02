Aksaray'ın Hasas Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Kemal Dinç, annesi Hacer Dinç (53) ve 2 kardeşini bıçakla rehin alarak evlerinde yangın çıkardı.

6695 Sokak'taki evde başlayan tartışma sonrasında Kemal Dinç, annesi ve kardeşlerini rehin alarak gerilimi tırmandırdı. Hacer Dinç, oğlunu ikna ederek komşularına sığınmayı başardı ve durumu polise bildirdi. Ancak, oğlu evdeki kanepeyi ateşe verip kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gözyaşları içinde evinin yanışını izleyen Hacer Dinç'i, komşuları sakinleştirdi. Polis ekipleri, Kemal Dinç'i yakalamak için çalışma başlattı.

Hacer Dinç " “Oğlum bizi rehin aldı. Ben de çocuklarımı evin arka odasına götürmek için oğluma iyi davrandım. Hemen geleceğimi söyledim. Sonra çocuklarımı dışarı çıkararak, komşumuza götürdüm. Geldiğimde ise evimin yandığını gördüm. Şimdi nerede olduğu bilmiyorum. Evde 4 kişiydik. Eşim Mehmet Dinç işe gitmişti. Daha önce de böyle olaylar başımıza gelmişti. Sürekli beni dövüyordu. Ben oğlumdan şikayetçiyim. Bu da kader” dedi.