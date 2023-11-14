Bursa'da, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde, diyabetle mücadele eden çocuklar, Filistinli akranları için dayanışma gösterdi. Umudun simgesi mavi balonlar, özgürlük dilekleriyle dolu olarak, gökyüzüne bırakılarak, diyabet farkındalığı ve Filistinli çocuklara destek vurgusu yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında, diyabetle mücadele eden çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Programa katılan diğer isimler arasında Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam da yer aldı.

Başkan Aktaş, Dünya Diyabet Günü'nü kutlayarak, Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği'ne anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte birçok rahatsızlığa çözüm sunulduğunu belirten Başkan Aktaş, kendi eşinin Tip-2 diyabetli olduğunu ve yaklaşık 20 yıldır insülin kullandığını paylaştı. Çocuklarda diyabetin aileleri daha da etkilediğini vurgulayan Aktaş, tıbbın gelişimi sayesinde diyabetin daha kontrollü bir şekilde yönetilebildiğini söyledi.

Başkan, her yıl yaklaşık 80 bin çocuğun diyabetli doğduğu tahminine dikkat çekerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Aktaş, çocukları daha fazla bilinçlendirmenin önemine vurgu yaparak, Dünya Diyabet Günü'nü kutladı ve tüm evlatlara şifa diledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren, diyabetin sadece bir hastalık olarak değil, daha doğru bir ifadeyle "diyabetli bireyler" olarak adlandırılması gerektiğini vurgulayarak, Başkan Alinur Aktaş'a sunduğu destek için teşekkürlerini iletti. Eren, diyabetle mücadele eden ailelerin büyük bir yük altında olduğunu belirterek, bir diyabetlinin günlük olarak en az 4 defa insülin yapması ve 6 kez kan şekerini kontrol etmesi gerektiğini ifade etti. Kan şekerini etkileyen 42 farklı faktör olduğunu söyleyen Eren, sensör teknolojisinin bu mücadelede önemli bir destek sağladığını dile getirdi.

Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam, tüm diyabetlilere 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü kutlayarak, Tip-1 diyabeti sadece bir hastalık olarak görmemeleri gerektiğini belirtti. Diyabetle mücadelede iyi bir organizasyon ve şekerin iyi ayarlanmasıyla diyabetli çocukların, sağlıklı bireylerden daha uzun ve sağlıklı yaşayabileceğine dikkat çeken Sağlam, düzenli şeker kontrolü yapan diyabetlilerin komplikasyonlarla karşılaşmadan uzun ömürlü bir hayat sürebileceğini açıkladı.

Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, dernek olarak Tip-1 Diyabet teşhisi konulan tüm çocuklara destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, diyabet için daha kalıcı bir tedavi yönteminin bulunmasını temenni etti. Başkan Aktaş'a ve programa katılanlara teşekkür eden Aydın, desteklerinden dolayı Başkan Aktaş ve Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Programın sonunda, Prof. Dr. Erdal Eren ve Yadigar Aydın tarafından Başkan Aktaş ve Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı'ya teşekkür plaketi verildi. Aktaş ve diyabetli çocuklar, umudun simgesi mavi balonları bu sefer Filistin ve Gazze'deki çocukların özgürlüklerine kavuşmaları dilekleriyle gökyüzüne bıraktılar.