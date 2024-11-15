Muratpaşa Belediyesi’nin gençleri üniversiteye hazırlayan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM), Türkiye genelinde ücretsiz olarak düzenlenecek Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılmak isteyen öğrenciler için başvuruları başlattı.ANTALYA (İGFA) - 2015 yılında Antalya Kızılsaray Mahallesi’nde, gençleri üniversiteye hazırlamak amacıyla kurulan MURGEM, bu yıl 498 öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırladı.

MURGEM’in bu yılki başarısı göz doldurdu; öğrencilerden 432’si çeşitli üniversitelere yerleşti. İlk 5 binlik dilime 2, ilk 20 binlik dilime ise 8 öğrenci yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

Tercih edilen bölümler arasında diş hekimliği, tıp, psikoloji, gastronomi, okul öncesi öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği gibi bölümler öne çıktı. Bu başarılar sayesinde MURGEM’in üniversiteye yerleştirme oranı yüzde 87'ye ulaştı.

Yeni eğitim-öğretim yılında da çalışmalarına hız kesmeden devam eden MURGEM, 21 Aralık’ta Türkiye genelinde düzenlenecek TYT deneme sınavı için başvuruları kabul ediyor. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, hafta içi her gün 15.00-18.00 saatleri arasında MURGEM’e başvuruda bulunabilirler.