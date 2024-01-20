Antalya'nın Serik İlçesi'nde Kadriye Turizm Merkezi Sahili’nde bulunan genç yaşta bir kadın cesedi, otel çalışanları tarafından sabah erken saatlerde fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybetmiş olan genç kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Serik İlçesi'nde Kadriye Turizm Merkezi Sahili’nde bulunan genç yaşta bir kadın cesedi, otel çalışanları tarafından sabah erken saatlerde fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybetmiş olan genç kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde ve Denizkent Mahallesi sahilinde de aynı gün içinde bulunan cesetler, bölgedeki endişeyi artırdı. İki ceset üzerinde kimlik bulunmazken, cinsiyetleri de belirlenemedi.

Jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri, olay yerine hemen sevk edilerek inceleme başlattı. Cesetlerin üzerinden çıkan kimlik olmaması ve cinsiyetlerinin belirlenememesi, soruşturmanın karmaşıklığını artırdı. Cesetler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Manavgat'ın Çenger Mahallesi'nde ve Denizkent Mahallesi sahilinde de aynı gün içinde bulunan cesetler, bölgedeki endişeyi artırdı. İki ceset üzerinde kimlik bulunmazken, cinsiyetleri de belirlenemedi.

Jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri, olay yerine hemen sevk edilerek inceleme başlattı. Cesetlerin üzerinden çıkan kimlik olmaması ve cinsiyetlerinin belirlenememesi, soruşturmanın karmaşıklığını artırdı. Cesetler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu olaylar, 17 Ocak'ta Manavgat ilçesinde bulunan başı ve sağ kolu olmayan çürümüş bir cesetle başlamıştı. Çenger Mahallesi'nde bulunan ceset, henüz kimliği ve cinsiyeti belirlenemeyen bir bireye aitti.